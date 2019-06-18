“Реал” офіційно представив свого нового форварда Родріго Гоеса

Мадридський футбольний клуб “Реал” представив свого нового форварда 18-річного бразильського футболіста Родріго Гоеса.

Офіційна презентація футболіста відбулася 18 червня на спеціальній прес-конференції. Про це повідомляє прес-служба ФК “Реал”.

“Родріго Гоес був представлений як новий гравець "Реала". 18-річний нападник приєднується до клубу після бразильського футболу. Презентація розпочалася з показу відео з кращими епізодами за участю гравця. Потім президент клубу Флорентіно Перес привітав його: "Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб залучати до клубу футбольні таланти, які мріють досягти успіху в нашій футболці”, - йдеться в повідомленні.

Відео презентації:

Родріго Гоес виступав за бразильський клуб “Сантос” із 2017 року. За цей час він зіграв за клуб 77 матчів і забив 18 м’ячів. За інформацією ЗМІ, керівництво “Реала” заплатило за нього 45 млн євро.