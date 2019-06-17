Лунін стане дублером Куртуа в «Реалі» - ЗМІ

Лунін стане дублером Куртуа в «Реалі» - ЗМІ

Укрінформ
Український воротар наступний сезон проведе в мадридському клубі.

Український воротар Андрій Лунін стане другим воротарем в «Реалі» після Тібо Куртуа. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією видання, Кейлор Навас і Люка Зідан залишають команду. Раніше повідомлялося, що вболівальники «Реала» хочуть бачити Луніна другим воротарем команди.

Сам Лунін заявляв, що влітку повернеться в розташування мадридського клубу з оренди в «Леганесі».

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Крім цього, офіційний сайт «Реала» згадав про перемогу Андрія Луніна на чемпіонаті світу U-20 у складі збірної України. Мадридський клуб також зазначив факт визнання Луніна кращим воротарем турніру.

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