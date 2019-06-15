Українець Лунін – кращий воротар ЧС U-20

За 6 матчів на турнірі Андрій пропустив лише три м’ячі.

Голкіпер збірної України U-20 Андрій Лунін визнаний кращим воротарем чемпіонату світу U-20 в Польщі. Про це повідомляє Укрінформ.

Лунін провів 6 матчів на турнірі, пропустивши лише матч 1/4 фіналу з Колумбією. На той момент Андрій викликався до національної збірної на матчі відбору на Євро-2020.

У цих шести матчах кіпер «Реала» пропустив лише 3 голи.

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.