"ПСЖ" не влаштовують умови переходу Неймара, які пропонує "Барселона" - ЗМІ

Перший етап переговорів каталонського футбольного клубу “Барселона” щодо повернення форварда французького “ПСЖ” Неймара не увінчався успіхом.

Представників “ПСЖ” не влаштували умови трансферу, які запропонувала “Барселона”. Про це повідомляє BBN.

“За даними Le Parisien, каталонський клуб провів перший етап переговорів із паризьким клубом стосовно переходу Неймара. Перший етап переговорів між клубами закінчився відмовою представників “ПСЖ”. Вони не погодилися на умови, які запропонували каталонці”, - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що форвард “ПСЖ” Неймар узгодив своє повернення до каталонської “Барселони”. Бразильському футболісту вдалося узгодити контракт з каталонським клубом на 5 років. У “ПСЖ” Неймар заробляв майже 37 млн євро на рік. За інформацією Diario Sport, його зарплата в “Барселоні” має скласти 24 млн євро на рік, тобто залишиться майже на тому ж рівні, що і до переходу в “ПСЖ” 2017 року.

Неймар виступав за "Барселону" 2013 - 2017 років. У сезоні-2018/19 він провів у складі “ПСЖ” 17 ігор, в яких відзначився 15 голами і 8 результативними передачами.

Фото: espnfc.com