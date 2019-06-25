Неймар узгодив своє повернення до “Барселони” - ЗМІ

Форвард французького футбольного клубу “ПСЖ” Неймар узгодив своє повернення до каталонської “Барселони”.

Бразильському футболісту вдалося узгодити контракт з каталонським клубом на 5 років. Про це повідомляє Tribuna.com.

У “ПСЖ” Неймар заробляв майже 37 млн євро на рік.

За інформацією Diario Sport, його зарплата в “Барселоні” складе 24 млн євро на рік, тобто залишиться майже на тому ж рівні, що і до переходу до “ПСЖ” 2017 року.

Відзначається, що футболіст погодився на першу ж пропозицію “Барселони” і не став обговорювати її, оскільки дуже хоче повернутися до клубу.

Нагадаємо, половину минулого сезону бразилець відновлювався після пошкодження. При цьому він провів 28 матчів за парижан, в яких відзначився 23 голами і 13 результативним передачами. За "Барселону" Неймар виступав у 2013 - 2017 роках.

Фото: Marca