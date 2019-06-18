“Барселона” намагається повернути Неймара за €100 млн - ЗМІ

Переговори каталонського футбольного клубу “Барселона” щодо переходу 27-річного форварда французького “ПСЖ” Неймара йдуть повним ходом.

Бразилський футболіст близький до повернення в каталонський клуб. Про це повідомляє “Футбол 1/2”.

“Бразильський нападник “ПСЖ” Неймар близький до повернення в Барселону. Каталонці готові заплатити за бразильця 100 млн євро, а також включити в угоду Самуеля Умтіті, Івана Ракитича і Усмана Дембеле”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією Globo Esporte, угода може відбутися найближчим часом, оскільки переговори між клубом і представниками Неймара йдуть повним ходом.

Нагадаємо, половину минулого сезону бразилець відновлювався після пошкодження. При цьому він провів 28 матчів за парижан, в яких відзначився 23 голами і 13 результативним передачами. За "Барселону" Неймар виступав у 21013 - 2017 роках.