Футболісти “Олександрії” програли перший спаринг на зборах у Нідерландах

Футбольний клуб “Олександрія” розпочав серію товариських матчів на зборах у Нідерландах із поразки.

26 червня футболісти “Олександрії” провели спаринг із німецьким “Юрдінгеном”, якому програли з рахунком 3:4. Про це повідомляє прес-служба ФК “Олександрія”.

Голами в товариському матчі “Олександрія” - “Юрдінген” відзначилися Олексій Довгий (5’), Максим Безбородько (6’), Максим Задерака (80’) – Роберто Родрігес (33’), Максиміліян Байстер (56’), Патрік Пфлюке (65’), Франк Евіна (69’).

Відео ключових моментів матчу:

Збір у Нідерландах триває. У п’ятницю, 28 червня, олександрійці проведуть другий з п’яти запланованих спарингів. Команда зіграє проти бельгійського “Андерлехта”.