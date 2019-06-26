Футболісти “Олександрії” сьогодні зіграють проти німецького “Юрдінгена”

Сьогодні футболісти клубу “Олександрія” проведуть перший з п’яти запланованих спарингів на навчально-тренувальному зборі в Нідерландах.

Перший контрольний поєдинок із запланованих п’яти відбудеться 26 червня проти німецького футбольного клубу “Юрдінген” і розпочнеться о 19.00. Про це повідомляє прес-служба ФК “Олександрія”.

Гра відбудеться на футбольному полі спортивного клубу “Ірене” з міста Тегелен, де розмістився тренувальний табір олександрійців.

24 червня команда футбольного клубу “Олександрія” провела перше тренування на зборі в Нідерландах, який проходить в місті Тегелен. Заняття носило втягуючий характер, гравці адаптувалися після подорожі.

Відео першого дня нідерландського збору:

Цікаво, що за доброю нідерландською традицією, команда діставалася до тренувального поля на велосипедах.