Українські легкоатлети вийшли у фінал Європейських ігор

Наша збірна стала переможцем свого півфінального турніру.

Збірна України з легкої атлетики пробилася в фінал II Європейських ігор в Мінську. Про це повідомляє Укрінформ.

«Синьо-жовта» команда виграла перший півфінал, де по загальній сумі балів (71) обійшла збірні Франції, Німеччини, Португалії, Туреччини та Греції.

Українці виграли три дисципліни з восьми: змішана естафета 4х400, стрибки в висоту (чоловіки), бар'єрний біг 110 м (жінки).

Крім України, в першому півфіналі путівку в фінал Європейських ігор завоювали збірні Франції та Німеччини. До них приєднаються ще три кращі команди з іншого півфіналу (Чехія, Росія, Італія, Іспанія, Білорусь, Угорщина).

Фінальні змагання пройдуть 28 червня.