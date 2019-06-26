Українські легкоатлети вийшли у фінал Європейських ігор
Укрінформ
Наша збірна стала переможцем свого півфінального турніру.
Збірна України з легкої атлетики пробилася в фінал II Європейських ігор в Мінську. Про це повідомляє Укрінформ.
«Синьо-жовта» команда виграла перший півфінал, де по загальній сумі балів (71) обійшла збірні Франції, Німеччини, Португалії, Туреччини та Греції.
Українці виграли три дисципліни з восьми: змішана естафета 4х400, стрибки в висоту (чоловіки), бар'єрний біг 110 м (жінки).
Крім України, в першому півфіналі путівку в фінал Європейських ігор завоювали збірні Франції та Німеччини. До них приєднаються ще три кращі команди з іншого півфіналу (Чехія, Росія, Італія, Іспанія, Білорусь, Угорщина).
Фінальні змагання пройдуть 28 червня.