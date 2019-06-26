На Вінниччині відбудеться ЧС-2019 зі спортивної радіопеленгації серед юнаків

На Вінниччині відбудеться ІІІ чемпіонат світу зі спортивної радіопеленгації серед юнаків.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Протягом 30 червня – 4 липня в області проходитиме ІІІ чемпіонат світу зі спортивної радіопеленгації серед юнацтва. Юнацький чемпіонат такого рівня відбудеться в Україні вперше за роки незалежності, тож ми маємо честь проводити ці змагання саме на Вінниччині», - цитує відомство заступника голови Вінницької ОДА Олександра Крученюка.

За його словами, в чемпіонаті світу з радіопеленгації серед юнаків візьмуть участь близько 150 спортсменів з 15 країн світу, зокрема, з Болгарії, Білорусі, Китаю, Хорватії, Чехії, Німеччини та інших.

Від України на чемпіонаті за світову першість змагатимуться 20 спортсменів, троє з них – вінничани.

Урочисте відкриття ІІІ чемпіонату світу зі спортивної радіопеленгації серед юнаків відбудеться 30 червня в приміщенні актової зали готелю «Поділля» у Вінниці і розпочнеться о 19:30 .

Фото: ardf.org.ua