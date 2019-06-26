До програми Олімпіади-2024 попередньо включили брейкданс і серфінг

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) попередньо включив змагання з брейкдансу, серфінгу, скелелазіння і скейтбордингу до програми літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі (Франція).

Відповідне рішення було прийнято на 134-й сесії організації. Про це МОК повідомив на своєму офіційному сайті.

За словами глави Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, ці види спорту повністю відповідають програмі розвитку олімпійського руху і надають можливість спілкуватися з молодим поколінням.

Остаточне рішення щодо включення брейкдансу, серфінгу, скелелазіння і скейтбордингу до програми Олімпіади-2024 МОК прийме в грудні 2020 року.

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Нагадаємо, в лютому організатори літніх Олімпійських Ігор 2024 року запропонували Міжнародному олімпійському комітету додати до програми Олімпіади-2024 у Парижі (Франція) брейданс, серфінг, спортивне скелелазіння та скейтбординг. Голова оргкомітету Олімпійських Ігор-2024 в Парижі Тоні Естанге тоді заявив, що включення нових видів спорту зробить Олімпіаду "більш урбаністичною та артистичною".

Серфінг, спортивне скелелазіння та скейтбординг вперше увійдуть до олімпійської програми на Іграх-2020 у Токіо. Змагання з брейкдансу вперше відбулися під час юнацьких Олімпійських Ігор у Буенос-Айресі 2018 року. Українські танцівники не брали участі у тих змаганнях, однак неодноразово виборювали призові місця на міжнародних конкурсах.

Олімпійські Ігри 2024 року пройдуть у Парижі 26 липня - 11 серпня, Паралімпіада відбудеться 28 серпня - 8 вересня.

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