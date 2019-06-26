До програми Олімпіади-2024 попередньо включили брейкданс і серфінг
Відповідне рішення було прийнято на 134-й сесії організації. Про це МОК повідомив на своєму офіційному сайті.
За словами глави Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, ці види спорту повністю відповідають програмі розвитку олімпійського руху і надають можливість спілкуватися з молодим поколінням.
Нагадаємо, в лютому організатори літніх Олімпійських Ігор 2024 року запропонували Міжнародному олімпійському комітету додати до програми Олімпіади-2024 у Парижі (Франція) брейданс, серфінг, спортивне скелелазіння та скейтбординг. Голова оргкомітету Олімпійських Ігор-2024 в Парижі Тоні Естанге тоді заявив, що включення нових видів спорту зробить Олімпіаду "більш урбаністичною та артистичною".
Серфінг, спортивне скелелазіння та скейтбординг вперше увійдуть до олімпійської програми на Іграх-2020 у Токіо. Змагання з брейкдансу вперше відбулися під час юнацьких Олімпійських Ігор у Буенос-Айресі 2018 року. Українські танцівники не брали участі у тих змаганнях, однак неодноразово виборювали призові місця на міжнародних конкурсах.
Олімпійські Ігри 2024 року пройдуть у Парижі 26 липня - 11 серпня, Паралімпіада відбудеться 28 серпня - 8 вересня.
Фото: Getty Images