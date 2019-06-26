Київське "Динамо" подовжило контракт із Тимчиком

Київський футбольний клуб “Динамо” підписав новий контракт із Олександром Тимчиком.

Нова угода з 22 -річним захисником динамівців розрахована на 5 років. Про це повідомляє прес-служба ФК “Динамо”.

Сезон-2019/20 Олександр Тимчик проведе в оренді, виступаючи за луганську “Зорю”, яка минулого сезону посіла п'яте місце в чемпіонаті України з футболу серед команд Прем’єр-ліги.

Олександр Тимчик так прокоментував подію: “Керівництво клубу повідомило прекрасну новину про подовження контракту. Мені сказали, що будуть стежити за мною і моїми успіхами в “Зорі”. Безумовно, це знак того, що на мене розраховують. Я неймовірно гордий бути частиною “Динамо”. Завжди радий повертатися в сім'ю київської команди. Доводитиму своєю грою, що гідний в майбутньому захищати біло-сині кольори. А поки сконцентрований на тому, щоб приносити користь луганській “Зорі”.