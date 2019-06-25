Колишній помічник Реброва Вісенте Гомес повернувся в «Динамо»

В штабі Хацкевича Гомес замінить іншого іспанця Докампо.

Вісенте Гомес повернувся до тренерського штабу «Динамо». Іспанець з 2014 по 2017 рік працював асистентом на той момент головного тренера киян Сергія Реброва. Це повідомив сайт Dynamo.kiev.ua.

Гомес повинен увійти в штаб нинішнього наставника «Динамо» Олександра Хацкевича замість іншого іспанця, Едуардо Докампо, який залишив київський клуб і працюватиме в «Рубіні» (Казань).

З весни 2017 року Гомес працював асистентом Реброва в «Аль-Ахлі», а потім недовгий час перебував в тренерському штабі московського «Спартака».

Нагадаємо, що на початку червня головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич підписав новий контракт з клубом терміном на 2 роки.

Минулий сезон «Динамо» завершило на другому місці в турнірній таблиці УПЛ, відставання від «Шахтаря» склало 11 очок.

«Динамо» зіграє з «Шахтарем» у матчі за Суперкубок України-2019 28 липня.