“Шахтар” припинив співпрацю з тренером “молодіжки” Кривенцовим

Валерій Кривенцов завершив роботу з молодіжним складом донецького футбольного клубу “Шахтар”.

Про це повідомляє прес-служба ФК “Шахтар”.

“ФК “Шахтар” дякує Валерію Кривенцову за роки плідної роботи”, - йдеться в повідомленні.

Вихованець клубу Валерій Кривенцов провів за “Шахтар” 10 сезонів в якості гравця, був капітаном команди і тричі завойовував Кубок України. Завершивши кар'єру 2006 року, став тренером Академії “гірників”.

2015 року “Шахтар” U-19 під керівництвом Кривенцова дійшов до фіналу Юнацької ліги УЄФА і здобув “золото” у внутрішній першості. З 2016-го фахівець очолював молодіжний склад, який в сезоні-2017/18 став чемпіоном країни.

Сьогодні його вихованці виступають в основі “Шахтаря” та інших професійних клубів як в Україні, так і за кордоном. Цього літа п'ять футболістів “молодіжки” донецького клубу виграли чемпіонат світу U-20 у Польщі.