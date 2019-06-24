Українець Лей Коу вийшов до 1/4 фіналу турніру з настільного тенісу Європейських ігор

Бронзовий призер I Європейських ігор-2015 в Баку (Азербайджан) українець Лей Коу став чвертьфіналістом турніру з настільного тенісу II Європейських ігор, які проходять в Мінську (Білорусь).

У поєдинку 1/8 фіналу Європейських ігор-2019 Лей Коу зустрічався з росіянином Олександром Шибаєвим і здобув перемогу - 4:1 (11:9, 11:4, 6:11, 11:7, 11:9), повідомляє Укрінформ.

У грі за потрапляння до півфіналу суперником Лей Коу буде бельгієць Седрік Нуйтінк, який обіграв хорвата Андрія Гачина - 4:3 (11:9, 11:8, 8:11, 11:8, 8:11, 3:11 13:11).

У жіночому одиночному розряді харків'янка Анна Гапоненко не зуміла пробитися до 1/4 фіналу, програвши представниці Португалії Фу Ю - 1:4 (3:11 5:11, 7:11, 11:9, 7:11).

Майстри малої ракетки розіграють в Мінську п'ять комплектів нагород: в чоловічому і жіночому одиночних розрядах, міксті і командних турнірах у жінок і чоловіків. Змагання з настільного тенісу завершаться 29 червня, за день до закінчення Європейських ігор.