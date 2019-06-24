Призер Мінська-2019 Богдан Бондаренко: Відчуття відповідальності зашкалювало

Бронзовий призер Європейськиї ігор у Мінську у стрибках в висоту Богдан Бондаренко розповів про свої емоції під час виступу.

Спортсмен підкреслив важливість цих змагань, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

"Формат змагань такий, що відчуття відповідальності зашкалює. Адже від кожного залежить результат всієї великої легкоатлетичної команди. Я задоволений тим, що приніс необхідні очки до загальної української скарбничку. І, безперечно, радий завоювати медаль на Європейських іграх", – сказав Бондаренко.

Нагадаємо, у секторі стрибків у висоту на мінському стадіоні "Динамо" українець показав результат 2 м 21 см.