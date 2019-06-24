Еліна Світоліна посідає 13 місце в чемпіонській гонці WTA

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна за результатами останнього тижня втратила одну позицію в чемпіонській гонці WTA й наразі посідає 13 місце.

У топ-8 претенденток на участь у фіналі WTA - Porsche Race to Shenzhen за результатами тижня ніяких змін не відбулося. Лідером чемпіонської гонки за оновленими 24 червня даними є австралійська тенісистка Ешлі Барті.

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна опустилася на одну сходинку і наразі посідає 13 місце.

Лідери чемпіонської гонки WTA станом на 24 червня:

Нагадаємо, Porsche Race to Shenzhen - це офіційний кваліфікаційний рейтинг, який визначає учасниць фіналу WTA. Право виступити на турнірі отримають 8 кращих тенісисток і 8 кращих пар сезону. Фінальний турнір відбудеться 27 жовтня — 3 листопада і вперше після п'яти років проведення в Сінгапурі пройде в дванадцятимільйонну місті Шеньчжень, який пов'язує Китай з Гонконгом.

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна також втратила одну позицію і в оновленому 24 червня рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Наразі вона посідає 8 місце.

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