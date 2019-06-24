Світоліна опустилася на 8 місце в рейтингу WTA, список очолила австралійка Барті

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна втратила одну позицію і посідає восьме місце в оновленому 24 червня рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Світоліну, в активі якої 3868 очок, випередила румунка Симона Халеп (3963), повідомляє Укрінформ.

Леся Цуренко (1587) опустилася на 33-тє місце (-1), Даяна Ястремська (1504) - на 36-те (-1), Катерина Козлова (840) залишилася 67-ю.

Рейтинг WTA вперше очолила австралійка Ешлі Барті (6540), яка змістила на другу сходинку списку японку Наомі Осаку (6377). Далі йдуть чешки Кароліна Плішкова (5685) і Петра Квітова (4555), голландка Кікі Бертенс (5425) і німкеня Анжеліка Кербер (4685).

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Цього тижня Світоліна, Цуренко і Ястремська виступлять на турнірі WTA серії Premier в Істборні (Велика Британія) з призовим фондом $998,712 тис.

На фото: Еліна Світоліна (ліворуч) та Ешлі Барті (Tennis Tour).