Самбістка Катерина Москальова здобула для України "срібло" Мінська-2019

Катерина Москальова завоювала у неділю срібну медаль змагань із самбо на Європейських іграх у Мінську.

У фінальній сутичці ваговій категорії до 68 кг представниця Дніпропетровщини поступилася хорватці Лючії Бабич, повідомляє Укрінформ.

Иаким чином, у Мінську наші майстри самбо здобули "золото", три "срібла" і дві "бронзи".

Усього ж це 12-та нагорода України на Європейських іграх-2019. Наші спортсмени на цю хвилину мають 3 золоті, 5 срібні та 4 бронзові медалі.