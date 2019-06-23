Самбістка Ковальська принесла Україні десяту медаль на Європейських іграх-2019

На II Європейських іграх в Мінську (Білорусь) проходить другий медальний день.

У турнірі з боротьби самбо українка Галина Ковальська стала бронзовим призером Європейських ігор у ваговій категорії до 80 кг, повідомляє Укрінформ.

У сутичці за 3-тє місце Ковальська впевнено поборола Ірину Леонідзе з Грузії (4:1).

В активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 10 нагород - 3 золоті, 3 срібні та 4 бронзові.

До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород в 15 видах спорту.