Жіноча баскетбольна збірна України 3х3 залишилася поза плей-офф Європейських ігор

Баскетболістки збірної України 3х3 поступилися 23 червня команді Естонії у заключному матчі групового етапу Європейських ігор-2019.

Результат поєдинку - 17:20, повідомляє Укрінформ.

В іншій зустрічі групи D іспанки розгромили команду Латвії - 22:5.

Таким чином, у квартеті збірні Естонії, Іспанії та України здобули по дві перемоги, Латвія у всіх матчах поступилася. За кращою середньою резулььтативністю до плей-офф Ігор-2019 вийшли баскетболістки Естонії та Іспанії.

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Нагадаємо, напередодні до чвертьфіналу у Мінську не змогла пробитися й наша чоловіча збірна.