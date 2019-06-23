Жіноча баскетбольна збірна України 3х3 залишилася поза плей-офф Європейських ігор
Укрінформ
Баскетболістки збірної України 3х3 поступилися 23 червня команді Естонії у заключному матчі групового етапу Європейських ігор-2019.
Результат поєдинку - 17:20, повідомляє Укрінформ.
В іншій зустрічі групи D іспанки розгромили команду Латвії - 22:5.
Таким чином, у квартеті збірні Естонії, Іспанії та України здобули по дві перемоги, Латвія у всіх матчах поступилася. За кращою середньою резулььтативністю до плей-офф Ігор-2019 вийшли баскетболістки Естонії та Іспанії.
Нагадаємо, напередодні до чвертьфіналу у Мінську не змогла пробитися й наша чоловіча збірна.