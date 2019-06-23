Жіноча баскетбольна збірна України 3х3 обіграла Іспанію на Європейських іграх
Укрінформ
Баскетболістки збірної України 3х3 перемогли 23 червня команду Іспанії в матчі групового етапу Європейських ігор-2019.
Результат поєдинку - 17:15, повідомляє Укрінформ.
Після двох турів наша команда з двома перемогами лідирує у групі D. По одному виграшу мають Іспанія та Естонія, два програші у пасиві Латвії. Заключний тур також відбудеться сьогодні. Українки зіграють з естонками.
До плей-офф виходять дві команди з квартету.
Фото: facebook.com/pg/olympicua