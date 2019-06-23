У Мінську сьогодні розіграють 38 комплектів нагород Європейських ігор

Переможці у велоспорті, дзюдо, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, самбо, спортивній акробатиці, художній гімнастиці, легкій атлетиці та стендовій стрільбі визначаться в неділю, 23 червня, на II Європейських іграх в Мінську (Білорусь).

У другий медальний день Європейських ігор розіграють 38 комплектів нагород, повідомляє Укрінформ.

Спортивні акробати змагатимуться за медалі у багатоборстві; велосипедисти - у груповій шосейній гонці; художні гімнастки - в окремих вправах; дзюдоїстки - у вагових категоріях до 63 кг, 70 кг, дзюдоїсти - 73 кг, 81 кг; самбістки - у категоріях до 52 кг, 60 кг, 68 кг, 80 кг; самбісти - 52 кг, 62 кг, 90, понад 100 кг; лучники - у змішаних парних змаганнях; у кульовій стрільбі - пневматичний пістолет; в стендовій стрільбі - трап, у легкій атлетиці - матчеві зустрічі.

Крім того, відбудуться попередні змагання у баскетболі 3х3, боксі, настільному тенісі.

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Українці виступлять в усіх видах спорту.

До 30 червня у Мінську розіграють 200 комплектів нагород.