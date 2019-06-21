«Карпати» орендували воротаря «Шахтаря»

Олег Кудрик гратиме за львів’ян наступного сезону.

«Карпати» орендували голкіпера «Шахтаря» Олега Кудрика. Угода розрахована на один сезон. Про це повідомляє офіційний сайт львів'ян.

ЗМІ вже повідомляли про інтерес «Карпат» до 22-річного голкіпера. Сам футболіст, який народився у Львові, також хотів повернутися в рідне місто.

Олег Кудрик потрапив в академію «Шахтаря» в 2012 році. Дебютував в основному складі «гірників» навесні 2017 року, а в цілому провів за «Шахтар» лише дві гри, переважно виступаючи за молодіжні команди.

У минулому сезоні основним голкіпером «Карпат» був Максим Кучинський, а роль його дублера виконував Герман Пеньков.

«Карпати» в минулому сезоні УПЛ посіли 10-е місце, а в стикових матчах обіграли «Волинь», що дозволило їм зберегти прописку в еліті українського футболу.