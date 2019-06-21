«Карпати» орендували воротаря «Шахтаря»
«Карпати» орендували голкіпера «Шахтаря» Олега Кудрика. Угода розрахована на один сезон. Про це повідомляє офіційний сайт львів'ян.
ЗМІ вже повідомляли про інтерес «Карпат» до 22-річного голкіпера. Сам футболіст, який народився у Львові, також хотів повернутися в рідне місто.
Олег Кудрик потрапив в академію «Шахтаря» в 2012 році. Дебютував в основному складі «гірників» навесні 2017 року, а в цілому провів за «Шахтар» лише дві гри, переважно виступаючи за молодіжні команди.
У минулому сезоні основним голкіпером «Карпат» був Максим Кучинський, а роль його дублера виконував Герман Пеньков.
«Карпати» в минулому сезоні УПЛ посіли 10-е місце, а в стикових матчах обіграли «Волинь», що дозволило їм зберегти прописку в еліті українського футболу.