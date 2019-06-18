Чижевський продовжить очолювати львівські “Карпати”

Олександр Чижевський продовжить очолювати львівський футбольний клуб “Карпати”.

Олександр Чижевський готуватиме львівську команду до нового футбольного сезону. Про це повідомляє офіційний сайт ФК “Карпати”.

“Після відставки Фабрі Гонсалеса, Олександр Чижевський прийняв команду у непростий час та зумів дати результат – під його керівництвом “зелено-білі” перемогли на виїзді “Арсенал-Київ”, а в перехідних матчах здолали луцьку “Волинь” (0:0 та 1:3). Таким чином “леви” зберегли прописку в елітному дивізіоні.

Відповідно, саме Олександр Арсенійович готуватиме команду до нового сезону. Про тренерський штаб буде повідомлено згодом”, - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що головним тренером “Карпат” на постійній основі стане виконуючий обов'язки наставника Олександр Чижевський, або ж львівський клуб очолить тренер “Волині” Андрій Тлумак. Протягом сезону клуб встиг змінити двох іноземних тренерів: в листопаді клуб залишив Жозе Мораїш, а в кінці травня у відставку подав Фабрі Гонсалес.