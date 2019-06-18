Чижевський продовжить очолювати львівські “Карпати”
Олександр Чижевський готуватиме львівську команду до нового футбольного сезону. Про це повідомляє офіційний сайт ФК “Карпати”.
“Після відставки Фабрі Гонсалеса, Олександр Чижевський прийняв команду у непростий час та зумів дати результат – під його керівництвом “зелено-білі” перемогли на виїзді “Арсенал-Київ”, а в перехідних матчах здолали луцьку “Волинь” (0:0 та 1:3). Таким чином “леви” зберегли прописку в елітному дивізіоні.
Відповідно, саме Олександр Арсенійович готуватиме команду до нового сезону. Про тренерський штаб буде повідомлено згодом”, - йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомляли, що головним тренером “Карпат” на постійній основі стане виконуючий обов'язки наставника Олександр Чижевський, або ж львівський клуб очолить тренер “Волині” Андрій Тлумак. Протягом сезону клуб встиг змінити двох іноземних тренерів: в листопаді клуб залишив Жозе Мораїш, а в кінці травня у відставку подав Фабрі Гонсалес.