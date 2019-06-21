Луїш Каштру: наші ідеї з Паулу Фонсекою дуже схожі

Новий головний тренер донецького футбольного клубу “Шахтар” Луїш Каштру розповів про те, як приймав рішення щодо переходу в клуб в якості головного тренера.

Луїш Каштру в коментарі Tribuna.com, зокрема, зазначив, що телефонної розмови із його попередником Паулу Фонсекою не було, рішення він приймав самостійно, але фахівці багато в чому схожі в своїх підходах до роботи.

“Телефонного дзвінка від Фонсеки не було. Я прийняв особисте рішення. Було кілька проектів, які міг очолити. І діючий контракт теж був. Залишатися в “Віторії Гімараїш” не було можливості - було багато ринкових пропозицій.

Але говорити з Фонсекою не було сенсу. Це було моє рішення. Але я з повагою і дружбою до нього ставлюся. Зараз я знову заміняю Паулу, вже був такий досвід. Хоча ситуація зараз трохи інша, ніж була в “Порту”.

Наші ідеї з Паулу дуже схожі. Я працював разом з ним, стежив за ним в “Шахтарі”. Його робота - приклад для нас. Крім ідей, є специфіка щоденної роботи, яка може трохи відрізнятися. Дуже важливо, щоб баланс в захисті дозволяв гравцям атаки не озиратися назад. У цьому ми з Фонсекою схожі”, - зазначив Каштру.

Нагадаємо, 20 червня донецький футбольний клуб “Шахтар” вийшов із відпустки й розпочав підготовку до сезону-2019/20 під керівництвом нового тренерського штабу на чолі з Луїшем Каштру.

Луїш Каштру очолив “Шахтар” минулого тижня, підписавши з клубом 2-річний контракт. Окрім Даріо Срни, допомагатимуть йому: Вітор Северіно (перший асистент головного тренера), Філіпе Селіккая (асистент головного тренера), Жоау Брандау (асистент головного тренера). Також до тренерського штабу увійшли Жозе Кошта (аналітик) і Антоніу Феррейра (тренер воротарів).