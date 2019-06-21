Футболіст "Динамо" Дуелунд відзначився гольовою передачею за збірну Данії U21

На молодіжному чемпіонаті Європи з футболу U21 хавбек київського "Динамо" Міккель Дуелунд допоміг збірній Данії обіграти Австрію – 3:1.

Міккель з'явився на полі на 88-й хвилині, за рахунку 2:1. На 93-й хвилині гравець організував контратаку, запустивши по правому флангу Андреаса Скова Ольсена, який обвідним ударом відправив м'яч під дальню штангу, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

З трьома очками в активі Данія розташувалася на другій сходинці в турнірній таблиці групи В.

23 червня данці зіграють з аутсайдером - командою Сербії, яка все ще має теоретичні шанси на вихід далі з другого місця в разі розгромної перемоги. У паралельному матчі німці, які практично гарантували собі вихід до плей-офф, зустрінуться з австрійцями.