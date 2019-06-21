Україна обіграла Францію на старті турніру з баскетболу 3х3 на Європейських іграх

Україна обіграла Францію на старті турніру з баскетболу 3х3 на Європейських іграх

Укрінформ
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 успішно розпочала виступ на II Європейських іграх в Мінську (Білорусь).

У стартовому матчі українці з рахунком 18:14 завдали поразки команді Франції, повідомляє Укрінформ.

В іншому матчі групи В Росія взяла гору над Італією - 22:15.

З італійцями і росіянами українські баскетболісти зустрінуться 22 червня.

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Зазначимо, команда "синьо-жовтих" виступає другим складом.

Європейські ігри в Мінську пройдуть до 30 червня.

Фото: facebook.com/olympicua

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