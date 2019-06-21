Україна обіграла Францію на старті турніру з баскетболу 3х3 на Європейських іграх
Укрінформ
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 успішно розпочала виступ на II Європейських іграх в Мінську (Білорусь).
У стартовому матчі українці з рахунком 18:14 завдали поразки команді Франції, повідомляє Укрінформ.
В іншому матчі групи В Росія взяла гору над Італією - 22:15.
З італійцями і росіянами українські баскетболісти зустрінуться 22 червня.
Зазначимо, команда "синьо-жовтих" виступає другим складом.
Європейські ігри в Мінську пройдуть до 30 червня.
Фото: facebook.com/olympicua