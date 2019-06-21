Європейські ігри: Німеччина обіграла Румунію на старті турніру з баскетболу 3х3

Європейські ігри: Німеччина обіграла Румунію на старті турніру з баскетболу 3х3

Укрінформ
Жіноча збірна Німеччини взяла гору над командою Румунії в стартовому поєдинку турніру з баскетболу 3х3 на II Європейських іграх, які розпочалися 21 червня в Мінську (Білорусь).

Дебютна гра першого змагального дня Ігор-2019 завершилася впевненою перемогою німецьких баскетболісток - 21:8, повідомляє Укрінформ.

В іншому матчі групи В збірна Угорщини мінімально поступилася команді Чехії - 19:20.

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Срібний призер Європейських ігор-2015 Баку (Азербайджан) жіноча збірна України з баскетболу 3х3 на груповому етапі зіграє з командами Естонії, Латвії та Іспанії.

Чоловіча збірна України зустрінеться з Францією, Італією і Росією.

Зазначимо, обидві українські команди виступатимуть другим складом.

Європейські ігри в Мінську пройдуть до 30 червня.

Фото: БЕЛТА.

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