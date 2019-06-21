Європейські ігри: Німеччина обіграла Румунію на старті турніру з баскетболу 3х3
Укрінформ
Жіноча збірна Німеччини взяла гору над командою Румунії в стартовому поєдинку турніру з баскетболу 3х3 на II Європейських іграх, які розпочалися 21 червня в Мінську (Білорусь).
Дебютна гра першого змагального дня Ігор-2019 завершилася впевненою перемогою німецьких баскетболісток - 21:8, повідомляє Укрінформ.
В іншому матчі групи В збірна Угорщини мінімально поступилася команді Чехії - 19:20.
Срібний призер Європейських ігор-2015 Баку (Азербайджан) жіноча збірна України з баскетболу 3х3 на груповому етапі зіграє з командами Естонії, Латвії та Іспанії.
Чоловіча збірна України зустрінеться з Францією, Італією і Росією.
Зазначимо, обидві українські команди виступатимуть другим складом.
Європейські ігри в Мінську пройдуть до 30 червня.
Фото: БЕЛТА.