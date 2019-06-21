Європейські ігри: збірна України з баскетболу 3х3 зіграє другим складом

21 червня чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 стартують на Європейських іграх.

У змаганнях у Мінську (Білорусь) візьмуть участь другі склади національних команд, оскільки перші наразі виступають на чемпіонаті світу в Амстердамі. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

У чоловічій збірній гратимуть Євген Балабан, Олексій Щепкін, Андрій Кожемякін, Дмитро Липовцев. У жіночій - Вероніка Космач, Тетяна Юркевичус та Ганна Рульова.

На груповому етапі чоловіки гратимуть проти Росії, Франції та Італії, жінки – проти Естонії, Латвії та Іспанії.

До плей-оф у чоловіків та жінок виходять по дві команди з групи.

Розклад матчів збірних України

Чоловіки

21 червня. Україна – Франція (10:15)

22 червня. Україна – Італія (12:15. ), Росія – Україна (14:05)

24 червня. Плей-оф

Жінки

21 червня. Україна – Латвія (11:15 )

23 червня. Україна – Іспанія (11:25), Естонія – Україна (13:15 )

24 червня. Плей-оф

Нагадаємо, що жіноча збірна України – срібний призер змагань з баскетболу 3х3 на перших Європейських іграх 2015 року в Баку. З того складу наразі в команді виступає Ганна Рульова (Зарицька).