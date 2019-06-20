"Манчестер Сіті” відзначив новий контракт із Зінченком ефектним роликом
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Укрінформ
Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" відзначив новий контракт із українським лівим захисником Олександром Зінченком ефектним відеороликом.
У відео, яке з’явилося на акаунті “Манчестер Сіті” у Twitter, представлені кадри найцікавіших моментів перебування українського футболіста в клубі, в яких відобразився його веселий характер.
Закінчується ролик фрагментом гімну України:
YESSSSSSSSSSS! 🙌— Manchester City (@ManCity) 20 червня 2019 р.
5️⃣ more years of @Azinchenko17 💙
🔵 #mancity pic.twitter.com/JlilPP5X6B
Як повідомлялося, півзахисник збірної України Олександр Зінченко підписав новий контракт з англійським футбольним клубом “Манчестер Сіті”, за який виступає з 2016 року. Угода розрахована на п'ять років. Офіційно про угоду повідомили сьогодні, 20 червня.
Фото: mancity.com