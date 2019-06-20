"Манчестер Сіті” відзначив новий контракт із Зінченком ефектним роликом

Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" відзначив новий контракт із українським лівим захисником Олександром Зінченком ефектним відеороликом.

У відео, яке з’явилося на акаунті “Манчестер Сіті” у Twitter, представлені кадри найцікавіших моментів перебування українського футболіста в клубі, в яких відобразився його веселий характер.

Закінчується ролик фрагментом гімну України:

Як повідомлялося, півзахисник збірної України Олександр Зінченко підписав новий контракт з англійським футбольним клубом “Манчестер Сіті”, за який виступає з 2016 року. Угода розрахована на п'ять років. Офіційно про угоду повідомили сьогодні, 20 червня.

Фото: mancity.com