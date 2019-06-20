“Манчестер Сіті” оголосив про нову угоду з Зінченком

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко підписав новий контракт з англійським футбольним клубом “Манчестер Сіті”, за який виступає з 2016 року.

Угода розрахована на п'ять років. Офіційно про угоду повідомили сьогодні, 20 червня. Про це повідомляє офіційний сайт "Ман Сіті".

Як повідомлялося, минулого сезону Олександр Зінченко вразив тренера Хосепа Гвардіолу своєю грою на позиції лівого захисника. Він переконав наставника “Манчестер Сіті”, що став цінним гравцем і прямим конкурентом Бенжамена Менді. Зінченко зіграв 29 матчів, в яких відзначився 1 голом і 5 результативними передачами.

Сезон завершився для підопічних Хосепа Гвардіоли першим в історії англійського футболу домашнім треблом: команда виграла Прем'єр-лігу, Кубок Англії і Кубок англійської ліги.