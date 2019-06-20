Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє у плей-офф чемпіонату світу

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє у плей-офф чемпіонату світу

Укрінформ
Баскетболісти національної збірної України 3х3 здобули вольову перемогу в овертаймі у заключному матчі групового раунду чемпіонату світу в Амстердамі  проти команди Монголії.

Зустріч завершилася з рахунком - 18:17, повідомляє прес-служба ФБУ. 

"Поступаючись за 25 секунд до кінця основного часу двома очками, нащі хлопці знайшли сили, щоб врятуватися. Спочатку з-під кільця очко команді приніс Максим Закурдаєв, а після вдалого захисту Олександр Сизов у сольному проході з сиреною набрав 16-те очко. В овертаймі ми пропустили першими, але Закурдаєв зрівняв рахунок, а Станіслав Тимофеєнко реалізував переможний кидок", - зазначається у повідомленні. 

Читайте також: Українка Мазніченко очолила рейтинг бомбардирів на ЧС-2019 з баскетболу 3х3

Таким чином, Україна з 3-ма перемогами у 4-х матчах вийшла до плей-офф світової першості.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-