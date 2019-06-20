Українка Мазніченко очолила рейтинг бомбардирів на ЧС-2019 з баскетболу 3х3
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Укрінформ
Жіноча збірна України змогла відзначитися на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 в Амстердамі попри дві поразки на старті.
Гравець збірної України Ольга Мазніченко очолила разом з іспанкою Айтаною Куевас рейтинг бомбардирів. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Баскетболістки набрали по 17 очок у двох стартових матчах.
Відео кращих моментів гри Мазніченко у перший день змагань:
У заключних поєдинках групового етапу, які відбудуться 21 червня, українські баскетболістки зіграють проти Нової Зеландії та Індонезії.