Стало відоме ім'я прапороносця України на церемонії відкриття ІІ Європейських ігор
Укрінформ
Почесну місію нести український прапор на урочистій церемонії відкриття ІІ Європейських ігор-2019, яка відбудеться 21 червня у Мінську, довірено найдосвідченішому спортсмену збірної, олімпійському чемпіону Ігор в Сіднеї-2000 у змаганнях зі стендової стрільби Миколі Мільчеву.
Про це Укрінформу повідомили у прес-службі НОК України.
"Дуже радий знову бути у складі збірної країни. Удвічі приємніше, що мені довірили виконати таку відповідальну місію – нести прапор України на церемонії відкриття мультиспортивного форуму. Щиро вдячний за цю довіру! Зичу усім нашим спортсменам успіхів та вдалого виступу у Мінську-2019", - сказав Мільчев.
Зазначимо, що знаменитий стрілець нині вдало поєднує свою спортивну кар'єру із тренерською діяльністю. Крім того, він успішно очолює відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області.