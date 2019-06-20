Футболіст збірної України U20 присвятив "золото" чемпіона світу загиблому в АТО батьку

Хавбек юнацької збірної України з футболу серед гравців до 20-ти років Кирило Дришлюк присвятив золоту медаль чемпіона світу своєму батьку, який загинув в АТО.

Відповідаючи на запитання у коментарі Tribuna.com на YouTube, 19-річний гравець також додав, що це нагорода всієї його родини.

"Я щодня молився і просив батька, аби він допоміг нам досягти цього результату і виграти чемпіонат світу", - розповів переможець футбольної першості планети.

Батько футболіста Павло Дришлюк був бортовим механіком екіпажу АН-30, який 6 червня 2014 року потрапив під обстріл ПЗРК у зоні АТО. Літак втратив висоту й почав падати на житлові будинки. Командир екіпажу Костянтин Могилко наказав залишити борт. Сам разом із Павлом Дришлюком та другим бортмеханіком Олексієм Потапенком залишився в літаку. Екіпаж відвів загрозу від житлових районів, але загинув.