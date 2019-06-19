Тренер чемпіонів світу з футболу U20 Петраков: Найбільш спокійним я був під час фіналу
Наставник, зокрема, зазначив, що дуже важливою на турнірі була перша гра проти американців, а от під час фіналу він був найбільш спокійним, повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.
"Перед початком чемпіонату я хотів потрапити до призової трійки, - заявив Петраков. - Дуже важливою була гра з американцями. Перші три очки додали нашим хлопцям упевненості. У тій зустрічі в нас не все виходило. І винна в цьому збірна США, яка показала якісний футбол. Але не менш складним був і поєдинок з Катаром. У цій країні у футбол вкладають мільярди доларів. Якщо порівняти цю катарську збірну з командою чотирирічної давнини, то це небо і земля. Проте і в цій грі ми святкували успіх. Найбіль спокійним, як це не дивно, я був під час фінального матчу з Республікою Корея. Була упевненість у тому, що ми переможемо... Турнір пролетів, наче за секунду. Є розпач від того, що цю прекрасну команду я вже ніколи не тренуватиму".