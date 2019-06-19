Тренер чемпіонів світу з футболу U20 Петраков: Найбільш спокійним я був під час фіналу

Після повернення з футбольного чемпіонату світу, на якому юнацька збірна України U20 здобула "золото", головний тренер тріумфаторів Олександр Петраков розповів про перипетії турніру.

Наставник, зокрема, зазначив, що дуже важливою на турнірі була перша гра проти американців, а от під час фіналу він був найбільш спокійним, повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

"Перед початком чемпіонату я хотів потрапити до призової трійки, - заявив Петраков. - Дуже важливою була гра з американцями. Перші три очки додали нашим хлопцям упевненості. У тій зустрічі в нас не все виходило. І винна в цьому збірна США, яка показала якісний футбол. Але не менш складним був і поєдинок з Катаром. У цій країні у футбол вкладають мільярди доларів. Якщо порівняти цю катарську збірну з командою чотирирічної давнини, то це небо і земля. Проте і в цій грі ми святкували успіх. Найбіль спокійним, як це не дивно, я був під час фінального матчу з Республікою Корея. Була упевненість у тому, що ми переможемо... Турнір пролетів, наче за секунду. Є розпач від того, що цю прекрасну команду я вже ніколи не тренуватиму".