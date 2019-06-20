Харків готується до проведення чемпіонату Європи з регбі серед жінок

Чемпіонат Європи з регбі серед жінок відбудеться в Харкові на арені спорткомплексу ХОО ФСТ “Динамо” 20 - 21 липня.

Організаційні питання проведення міжнародних змагань обговорили в ХОДА 19 червня на робочій нараді за участю представників силових відомств, структурних підрозділів облдержадміністрації, спортивних та громадських організацій. Засідання пройшло під керівництвом заступника голови ХОДА Анатолія Бабічева, повідомляє пресслужба ХОДА.

“Всі організаційні заходи повинні проводитися на високому рівні, особливу увагу буде приділено заходам безпеки до, під час і після чемпіонату”, - зазначив Анатолій Бабічев.

В Харкові пройде 2-й етап Гран-прі Європи з регбі-7 серед жінок. Участь у змаганнях візьмуть представники 12 країн. 1-й тур відбудеться 29-30 червня у французькому місті Маркус. Організатори очікують, що свято спорту відвідають близько 5 тисяч глядачів.

Зазначимо, що турнір є одним із кваліфікаційних етапів до Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Фото: dozor.com.ua