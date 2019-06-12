Група Ярославського виділить $1,5 мільйона на музей Євро-2012 в Харкові

Група DCH Олександра Ярославського створить у Харкові музей Євро-2012. Вартість проекту – понад 1,5 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба DCH на своєму сайті.

Як наголошується, у червні 2019 року виповнюється 7 років з часу проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Євро-2012), який до сьогоднішнього дня є найбільш масштабною спортивною міжнародною подією, яку приймали українські міста.

31 матч Євро-2012 за рішенням його організатора УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій) проводилися в Україні та Польщі.

Харків спочатку мав резервний статус. Однак, враховуючи прогрес у розвитку муніципальної спортивної і транспортної інфраструктури, виконком УЄФА вибрав його приймаючим містом.

Ключові інфраструктурні об'єкти турніру: стадіон, аеропорт, тренувальний табір тощо – зводилися за рахунок приватних інвестицій групи DCH, загальна сума яких перевищила 300 млн дол., нагадує прес-служба.

За її інформацією, DCH планує створити музей Євро-2012 на базі побудованих в ході підготовки до цього турніру Міжнародного аеропорту "Харків" та готелю Kharkiv Palace 5*, в якому в дні матчів розміщувався тимчасовий регіональний штаб УЄФА.

В експозиції будуть представлені як артефакти, пов'язані з турніром (документальні фото - і відеоматеріали, пам'ятні речі тощо), так й інтерактивні рішення на основі технологій доповненої і віртуальної реальності. Прогнозний обсяг необхідних інвестицій становить приблизно 1,5 млн доларів.

Як розповів Ярославський, "турнір змінив долю міста. Завдяки тому, що УЄФА подарував Харкову щастя долучитися до європейської спортивної події вищого рівня, багато харків'ян побачили нові можливості, місто почало перетворюватися. Якщо є гарний аеропорт, можливість комфортно кудись злітати, подивитися світ, є стадіон, є впорядковані ділянки, за зразком яких облаштовуються інші території, хочеться жити, творити і розвиватися. Мало хто думає про спортивні змагання з точки зору їх впливу на економіку приймаючих міст і якість життя городян, але у Харкові сталося саме так – це очевидно. Тому ми вирішили дати харків'янам можливість згадати і відчути неймовірну атмосферу Євро-2012 завдяки спеціальному музею. Нехай в місті буде багато таких прекрасних подій, а пам'ять про першу повинна жити у віках".

В УЄФА підтримали ініціативу DCH, зазначає прес-служба. Мартін Каллен, операційний директор Євро-2012, а нині - виконавчий директор UEFA Events SA, заявив: "Ідея проекту сфокусована на маловідомій соціальній межі спортивних змагань - їх вплив на розвиток приймаючих міст. Сподіваємося, що збірні матчів Євро-2012 у Харкові - Данії, Німеччини, Нідерландів, Португалії - допоможуть майбутньому музею, надавши експонати, сам музей довго приноситиме радість жителям і гостям Харкова".

Відкриття музейних експозицій Євро-2012 у Харкові заплановано на 5 грудня 2019 року. Саме цього дня 10 років тому відбулося урочисте відкриття стадіону "Металіст" - першого з об'єктів турніру, завдяки якому харків'яни отримали підтвердження реальності планів проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в їхньому місті, зазначає прес-служба.

DCH – одна з найбільших українських багатопрофільних корпорацій. Ключові напрямки діяльності DCН: фінанси, промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт, девелопмент, виробництво будматеріалів, готельний бізнес тощо. У числі українських активів DCH: Дніпровський металургійний завод (ДМЗ), страхова компанія "ІНГО Україна", Міжнародний аеропорт "Харків", УГДК, готель Kharkiv Palace Hotel 5*, мережа ТРЦ "Караван Megastore", Харківський тракторний завод, рудник "Суха Балка", регбійний клуб "Олімп", ЖК "Воздвиженка" в Києві та інші.