Андрій Демченко очолив харківський футбольний клуб “Металіст 1925”

Сьогодні, 19 червня, головна команда харківського футбольного клубу "Металіст 1925" отримала нового головного тренера.

Ним став колишній футболіст амстердамського "Аякса" та низки українських клубів, колишній тренер запорізького "Металурга", рівненського "Вереса" та ФК "Львів" Андрій Демченко. Про це повідомляє прес-служба ФК “Металіст 1925”.

Відповідне рішення одноголосно було прийнято Наглядовою радою ТОВ "ФК "Металіст 1925".

Андрій Демченко з 16 квітня працював одним із асистентів Олександра Горяїнова.

До тренерського штабу увійшли Юрій Сивуха, Марина Миндарєва та два наставника, яких рекомендував Андрій Демченко: Євген Пісоцький та Роман Романов.

Напередодні Андрій Демченко детально розповів про свою концепцію розвитку команди, а також про те, що планує зробити задля виконання завдання на наступний сезон - виходу до елітного дивізіону українського футболу.

"Хотілося б подякувати керівництву клубу за довіру та за те, що відтепер я є головним тренером цього амбітного колективу. Зараз думаю лише про роботу, адже попереду у нас непростий та цікавий сезон. Головне - повернути любов і довіру вболівальників змістовною, результативною та комбінаційною грою. Наша підготовка буде відкритою для всіх шанувальників команди та учасників "Клубу вболівальників". Сподіваюся на підтримку "12-го гравця", для якого ми, власне, і намагатимемося демонструвати яскравий футбол”, - сказав Андрій Демченко.