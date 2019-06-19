Радівілов завоював “срібло” на змаганнях зі спортивної гімнастики Korea Cup

Український гімнаст Ігор Радівілов завоював “срібло” на змаганнях Korea Cup у Республіці Корея.

На змаганнях Korea Cup Ігор Радівілов показав другий результат у своєму коронному опорному стрибку. Про це повідомляє XSPORT.

Український гімнаст завоював "срібло" з результатом 14.675 (перший стрибок 14.700 (5.600 складність, 9.100 виконання; другий стрибок 14.650 (5.600 складність, 9.050 виконання)):

У перший день змагань Радівілов посів 4 місце у вправах на кільцях - 13.850 (6.000 складність, 7.850 виконання).

Наступними змаганнями для Ігоря Радівілова стануть Європейські ігри-2019, які стартують в Мінську (Білорусь) 21 червня.

Фото: facebook/І. Радівілов