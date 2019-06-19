Радівілов завоював “срібло” на змаганнях зі спортивної гімнастики Korea Cup

Радівілов завоював “срібло” на змаганнях зі спортивної гімнастики Korea Cup

Укрінформ
Український гімнаст Ігор Радівілов завоював “срібло” на змаганнях Korea Cup у Республіці Корея.

На змаганнях Korea Cup Ігор Радівілов показав другий результат у своєму коронному опорному стрибку. Про це повідомляє XSPORT.

Український гімнаст завоював "срібло" з результатом 14.675 (перший стрибок 14.700 (5.600 складність, 9.100 виконання; другий стрибок 14.650 (5.600 складність, 9.050 виконання)):

У перший день змагань Радівілов посів 4 місце у вправах на кільцях - 13.850 (6.000 складність, 7.850 виконання).

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Наступними змаганнями для Ігоря Радівілова стануть Європейські ігри-2019, які стартують в Мінську (Білорусь) 21 червня.

Фото: facebook/І. Радівілов

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