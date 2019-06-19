Костюк програла двогодинний матч Андерсон на турнірі ITF в Ілклі

Костюк програла двогодинний матч Андерсон на турнірі ITF в Ілклі

Укрінформ
16-річна українська тенісистка Марта Костюк поступилася у середу американці Робін Андерсон у першому колі основної сітки турніру ITF Ilkley Trophy в Ілклі (Велика Британія) із призовим фондом 100 тис дол.

Результат трисетового матчу відповідно 180-ї та 175-ї "ракеток" світу - 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 2 години 1 хвилину.

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У другому раунді Андерсон зустрінеться з румункою Монікою Нікулеску (142). 

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