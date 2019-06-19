"Зоря" отримала суперника в Лізі Європи УЄФА

Укрінформ
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого відбіркового раунду футбольної Ліги Європи УЄФА сезону 2019/20.

Луганська "Зоря" розпочне єврокубковий сезон двома матчами проти переможця пари "Будучность" (Чорногорія) - "Транс" (Естонія), повідомляє Укрінформ.

Поєдинки відбудуться 25 липня і 1 серпня. Першу зустріч "Зоря" гратиме на виїзді.

Жеребкування третього відбіркового раунду Ліги Європи, в якому стартує ФК "Маріуполь", пройде 22 липня (матчі 8 та 15 серпня).

Бронзовий призер Прем'єр-ліги України "Олександрія" розпочне виступ у груповому раунді турніру (жеребкування - 30 серпня, перший тур - 19 вересня).

Нагадаємо, фінал Ліги Європы УЄФА 27 травня 2020 року прийматиме Гданьск (Польща).

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Зазначимо, що чемпіон України донецький "Шахтар" має путівку до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, київське "Динамо", яке здобуло срібні нагороди, - до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Киянам для потрапляння до основної сітки турніру необхідно подолати опір двох суперників. У разі невдачі на будь-якій стадії "біло-сині" автоматично перейдуть до групового раунду Ліги Європи.

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