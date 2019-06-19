"Зоря" отримала суперника в Лізі Європи УЄФА

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого відбіркового раунду футбольної Ліги Європи УЄФА сезону 2019/20.

Луганська "Зоря" розпочне єврокубковий сезон двома матчами проти переможця пари "Будучность" (Чорногорія) - "Транс" (Естонія), повідомляє Укрінформ.

Поєдинки відбудуться 25 липня і 1 серпня. Першу зустріч "Зоря" гратиме на виїзді.

Жеребкування третього відбіркового раунду Ліги Європи, в якому стартує ФК "Маріуполь", пройде 22 липня (матчі 8 та 15 серпня).

Бронзовий призер Прем'єр-ліги України "Олександрія" розпочне виступ у груповому раунді турніру (жеребкування - 30 серпня, перший тур - 19 вересня).

Нагадаємо, фінал Ліги Європы УЄФА 27 травня 2020 року прийматиме Гданьск (Польща).

Зазначимо, що чемпіон України донецький "Шахтар" має путівку до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, київське "Динамо", яке здобуло срібні нагороди, - до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Киянам для потрапляння до основної сітки турніру необхідно подолати опір двох суперників. У разі невдачі на будь-якій стадії "біло-сині" автоматично перейдуть до групового раунду Ліги Європи.