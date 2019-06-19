Став відомий суперник футболістів київського "Динамо" на зборі в Австрії

Під час міжсезонного збору в Австрії київське "Динамо" зіграє проти англійської футбольної команди "Брентфорд".

Матч анонсував на своєму сайті лондонський клуб, який виступає у Чемпіоншипі - другому за значимістю дивізіоні у системі футбольних ліг Англії після Прем'єр-ліги.

Спаринг розпочнеться 13 липня в австрійському місті Єнбах о 13.00 за київським часом.

Минулого сезону "Брентфорд" посів у Чемпіоншипі 11-те місце.

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Київське "Динамо" вийде з відпустки 24 червня. 30 червня команда відправиться на збір до Австрії.