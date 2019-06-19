Футбол: Іван Ордець став гравцем московського "Динамо"

Московський футбольний клуб “Динамо” підписав контракт із центральним захисником донецького “Шахтаря” Іваном Ордецом.

Контракт розрахований на 3 роки. Про це повідомляє прес-служба ФК “Динамо” (Москва).

“Футбольний клуб “Динамо-Москва” інформує про підписання контракту з центральним захисником донецького “Шахтаря” Іваном Ордецом. Це четвертий новачок “біло-блакитних” у літнє трансферне вікно. Іван народився в Волновасі і є вихованцем “Шахтаря”. Крім “гірників”, 26-річний гравець оборони виступав за маріупольський “Іллічівець”. Угода Ордеця з клубом розрахована на три роки”, - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Іван Ордець є дворазовим чемпіоном України (2016/17, 2017/18), триразовим володарем Кубка України (2015/16, 2016/2017, 2017/18) і володарем Суперкубка України (2017).

Також футболіст є переможцем конкурсу “Золотий талант України” 2013 року.