УЄФА не задовольнив апеляції з боку Португалії та Люксембургу у справі Мораеса

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визнав правомірною натуралізацію бразильського форварда донецького футбольного клубу “Шахтаря” Жуніора Мораеса.

Як стало відомо Sport Arena, УЄФА не задовольнив апеляції з боку Португалії та Люксембургу.

Розгляд апеляцій футбольних федерацій Португалії та Люксембургу у справі натуралізації Жуніора Мораеса відбувся 18 червня. Обидві асоціації вирішили оскаржити рішення УЄФА у справі правомірності виступів натуралізованого Жуніора Мораеса за збірну України в матчах відбору Євро-2020 з цими командами.

Нагадаємо, 3 травня УЄФА підтвердив правомірність позиції Української асоціації футболу, згідно якої гра Жуніора Мораеса у відбіркових матчах Євро-2020 проти Португалії (0:0) і Люксембург (2:1) не суперечить чинним нормам УЄФА й ФІФА, проте представники асоціацій вирішили оскаржити це рішення.

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Федерацій футболу Португалії та Люксембургу вирішили, що форвард неправомірно став громадянином України, оскільки не проживав безперервно на території України 5 років, які необхідні для отримання паспорта.

Протести федерацій футболу Португалії та Люксембургу відхилили, таким чином, результати обох зустрічей залишаються чинними.

Після 4 турів відбору збірна України посідає перше місце в своїй групі з десятьма очками. Наступний матч команда Андрія Шевченка проведе 7 вересня на виїзді проти команди Литви.

Фото: ФК “Шахтар”