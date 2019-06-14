Апеляцію Португалії і Люксембурга у справі Мораеса розглянуть 18 червня

УАФ готова захищати свою правоту.

Розгляд апеляцій футбольних федерацій Португалії та Люксембургу у справі натуралізації Жуніора Мораеса відбудеться 18 червня. Про це повідомив Tribuna.com генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький.

Обидві асоціації вирішили оскаржити рішення УЄФА у справі правомірності виступів натуралізованого Жуніора Мораеса за збірну України в матчах відбору Євро-2020 з цими командами.

Українська асоціація футболу готова захищати свою правоту під час розгляду апеляцій та у Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

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Нагадаємо, 3 травня УЄФА підтвердив правомірність позиції Української асоціації футболу, згідно якої гра Жуніора Мораеса у відбіркових матчах Євро-2020 проти Португалії (0:0) і Люксембург (2:1) не суперечать чинним нормам УЄФА й ФІФА.

Протести федерацій футболу Португалії й Люксембургу відхилили. Відтак результати обох зустрічей залишаються чинними.