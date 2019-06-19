Наставник “Дніпра-1” підтвердив перехід Супряги і Булеци

Головний тренер футбольного клубу "Дніпро-1" Дмитро Михайленко підтвердив перехід до клубу гравців “Динамо” Владислава Супряги і Сергія Булеци.

Дмитро Михайленко в інтерв’ю “ТСН Проспорт”, зокрема, зазначив, що є домовленість і з “Динамо”, і з самим футболістами про оренду на 1 сезон.

“Щодо "Дніпра-1", то в нас є домовленість повернути Влада Супрягу, як і Сергія Булецу, в оренду на один сезон. Досягнута домовленість із самими хлопцями і керівництвом динамівського клубу, тому це взаємовигідна співпраця, яка принесе користь, передусім, хлопцям, а також команді "Дніпро-1", - зазначив Михайленко.

Як повідомлялося, обидва футболісти київського клубу “Динамо” стали чемпіонами світу у складі збірної України U-20. Сергій Булеца ще не дебютував на професійному рівні, він грав лише за юнацькі та молодіжну команди киян. 20-річний футболіст отримав “Срібний м'яч” за підсумками ЧС-2019. На турнірі він забив 3 м’ячі і віддав 2 результативні передачі. Супряга минулого літа перейшов у “Динамо” саме з “Дніпра-1”. За першу команду київського клубу він зіграв 10 матчів і зробив 1 результативну передачу.

Наступного сезону “Дніпро-1” виступатиме в УПЛ.

Фото: scdnipro1.com.ua