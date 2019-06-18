Костюк перемогла Завацьку на шляху до основної сітки турніру ITF в Ілклі

Марта Костюк виграла фінальний раунд кваліфікації на турнірі ITF в Ілклі (Велика Британія).

Поєдинок Марта Костюк (Україна, 4) - Катаріна Завацька (Україна, 10) другого кола турніру ITF Ilkley Trophy з призовим фондом 100 тис. доларів закінчився з рахунком 7:5, 6:4. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав півтори години. По ходу зустрічі Костюк двічі подала навиліт, допустивши 7 подвійних помилок, зробила 7 брейків і програла 5 геймів на своїй подачі.

Читайте також: Костюк і Завацька поборються за місце в основній сітці тенісного турніру в Ілклі

Трав’яний турнір Ilkley Trophy - ITF Womens Circuit триватиме до 23 червня.

Фото: Jimmie48 Photography