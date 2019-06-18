В Україні вперше відбувся чемпіонат Світової серії з вейксерфінгу

У Києві в акваторії Десенки вперше в Україні відбувся чемпіонат Світової серії з вейксерфінгу.

Чотири дні найкращі райдери США та Європи тренувалися в спокійній акваторії Десенки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Київ завойовує позиції однієї з найспортивніших столиць Європи. Цими вихідними, наприклад, вперше в Україні відбувся чемпіонат Світової серії з вейксерфінгу. Чотири дні найкращі райдери США та Європи тренувались у спокійній акваторії Десенки, після чого змагалися за першість в World Series of Wakesurfing у київському Екстрим-парку. Я ж підбив ще одного світового чемпіона, хай і в іншому виді спорту (Володимира Кличка) спробувати серф за катером. А від учасників змагань почув цікаву тезу: Київ — серф-сіті. Вважаю, чудове звання", - цитує Віталія Кличка Klitschko-brothers.com.

На відео Володимир Кличко займається серфінгом у київському Екстрім-парку:

Як повідомляє openkyiv.info, перший в Україні вейксерф-фестиваль включав у себе чотири дні тренувань з професійними райдерамі з Європи і США, в тому числі зі спеціальним гостем Шоном Слівом Сільвейрою - №1 у світовому рейтингу CWSA. Кемп завершився дводенними золотими змаганнями World Series of Wakesurfing (15-16 червня).

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Нагадаємо, організатори літніх Олімпійських Ігор 2024 року запропонували МОК додати серфінг до програми Олімпіади-2024 у Парижі (Франція), а також брейкданс, спортивне скелелазіння та скейтбординг.

Фото: openkyiv.info